Вашингтон, 14 апреля, 2022, 22:36 — ИА Регнум. Американский предприниматель Илон Маск выступил с предложением купить социальную сеть Twitter по стоимости 54,2 доллара за акцию. Об этом 14 апреля рассказал портал The Flow.

OnInnovation Илон Маск

Согласно информации источника, Маск подал документы в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. Предприниматель утверждает, что Twitter не раскрыл свой «невероятный потенциал», и настаивает на том, чтобы социальная сеть развивалась как частная компания.

После того как позиция Маска стала известна в общественности, акции Twitter подорожали на 18 процентов. Согласно информации The Flow, стоимость акции компании равняется 45,85 доллара. На данный момент Маск обладает 9 процентами акций компании.