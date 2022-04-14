Москва, , 22:34 — REGNUM Более 800 человек удалось вывести из Мариуполя за последние сутки, сообщил 14 апреля на брифинге начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Разрушенный украинскими нацистами драмтеатр Мариуполя ИА REGNUM

Он уточнил, что город покинули 815 человек через восточный гумкоридор. Всего через коридор удалось вывести 138 014 человек.

«Из Мариуполя через гуманитарный коридор в восточном направлении, без какого-либо участия украинской стороны, от беспредела, устроенного националистами, удалось спасти уже 138 014 человек, в том числе за истекшие сутки – 815», — сказал Мизинцев.

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