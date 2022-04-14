Москва, 14 апреля 2022, 22:34 — REGNUM Более 800 человек удалось вывести из Мариуполя за последние сутки, сообщил 14 апреля на брифинге начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Он уточнил, что город покинули 815 человек через восточный гумкоридор. Всего через коридор удалось вывести 138 014 человек.
«Из Мариуполя через гуманитарный коридор в восточном направлении, без какого-либо участия украинской стороны, от беспредела, устроенного националистами, удалось спасти уже 138 014 человек, в том числе за истекшие сутки – 815», — сказал Мизинцев.
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