Ватикан, 14 апреля, 2022, 22:32 — ИА Регнум. Посол Украины в Ватикане Андрей Юраш недоволен намерениями папы римского Франциска встретиться с патриархом Московским и всея Руси Кириллом, такое заявление Юраш сделал 14 апреля в интервью AGI.

Patriarchia.ru Патриах Кирилл и папа Франциск

«Это все равно что встречаться с духовным лидером ИГИЛ» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), — сказал он.

Как сообщалось ранее, встреча Кирилла и Франциска может состояться в начале лета 2022 года на Ближнем Востоке, предположительно — в Иерусалиме.