Мадрид, , 22:31 — REGNUM 36-летний центральный полузащитник мадридского «Реала» и сборной Хорватии по футболу Лука Модрич был признан лучшим игроком недели в Лиге Чемпионов УЕФА 2021/22. Об этом 14 апреля сообщили на официальном сайте организации.

Лука Модрич Football.ua

Позавчера, 12 апреля, мадридский «Реал» минимальной уступил лондонскому «Челси» со счетом 2:3, что позволило испанскому клубу выйти в полуфинал еврокубка. Лука Модрич провел на поле все 120 минут, за которых отметился одной результативной передачей.

Модрич выступает за «Реал» с 27 августа 2012 года после перехода из лондонского «Тоттенхэма» за 35 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость хорватского футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 10 миллионов евро.