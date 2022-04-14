Мадрид, 14 апреля, 2022, 22:31 — ИА Регнум. 36-летний центральный полузащитник мадридского «Реала» и сборной Хорватии по футболу Лука Модрич был признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов УЕФА 2021/22. Об этом 14 апреля сообщили на официальном сайте организации.

Football.ua Лука Модрич

Позавчера, 12 апреля, мадридский «Реал» минимально уступил лондонскому «Челси» со счетом 2:3, что позволило испанскому клубу выйти в полуфинал еврокубка. Лука Модрич провел на поле все 120 минут, за которые отметился одной результативной передачей.

Модрич выступает за «Реал» с 27 августа 2012 года после перехода из лондонского «Тоттенхэма» за 35 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость хорватского футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 10 миллионов евро.