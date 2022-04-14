Белгород, , 22:31 — REGNUM Три заявления об освобождении от замещаемых должностей рассмотрят на внеочередном заседании Белгородской областной думы 15 апреля, сообщил вечером 14 апреля в телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков.

Заседание Белгородской областной думы Https://belregion.ru

Документы об отставке подали председатель облдумы Ольга Павлова, вице-спикер Елена Бондаренко и заместитель председателя Валерий Сергачёв.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 апреля вице-спикеры были исключены из «Единой России» в связи с совершением «действий, дискредитирующих партию».

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