Буэнос-Айрес, , 22:37 — REGNUM Власти Аргентины объявили о планах оцифровать более 250 тысяч документов о государственном терроризме в периоды различных военных режимов. Об этом сообщает новостное агентство MercoPress.

Рональд Рихтер (слева) с Хуаном Доминго Пероном (справа) Noack

Отмечается, соответствующие соглашения уже подписаны главой федерального разведывательного управления Кристиной Кааманьо и вице-президентом Монетного двора Мариной Пекар.

План оцифровки документального фонда бывшего госсекретариата разведки ориентирован на документы времён государственного терроризма. В общей сложности будет оцифровано более пяти миллионов видео- и фотопленок, а также бумажные архивы за период с 1940 по 1980 годы.

Инициатива является шагом в начатой в 2021 году в Аргентине работе по рассекречиванию документов, связанных с нарушениями прав человека во времена диктаторских режимов ХХ века.

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