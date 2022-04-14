Буэнос-Айрес, 14 апреля, 2022, 22:37 — ИА Регнум. Власти Аргентины объявили о планах оцифровать более 250 тысяч документов о государственном терроризме в периоды различных военных режимов. Об этом сообщает новостное агентство MercoPress.

Noack Рональд Рихтер (слева) с Хуаном Доминго Пероном (справа)

Отмечается, соответствующие соглашения уже подписаны главой федерального разведывательного управления Кристиной Кааманьо и вице-президентом Монетного двора Мариной Пекар.

План оцифровки документального фонда бывшего госсекретариата разведки ориентирован на документы времён государственного терроризма. В общей сложности будет оцифровано более пяти миллионов видео- и фотопленок, а также бумажные архивы за период с 1940 по 1980 годы.

Инициатива является шагом в начатой в 2021 году в Аргентине работе по рассекречиванию документов, связанных с нарушениями прав человека во времена диктаторских режимов ХХ века.