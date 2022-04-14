Турин, Италия, 14 апреля, 2022, 22:27 — ИА Регнум. Как сообщает журналист Серхио Сантос, руководство туринского «Ювентуса» предложило 36-летнему центральному полузащитнику сборной Хорватии Луке Модричу, выступающему за мадридский «Реал», подписать предварительный контракт.

Facebook.com. Лука Модрич Лука Модрич

Также сообщается, что сам футболист намерен завершить карьеру в мадридском клубе. Текущее соглашение Модрича со «сливочными» рассчитано до 30 июня 2022 года.

В текущем сезоне Лука Модрич принял участие в 23-х турах испанской Примеры 2021/22, в которых отметился двумя забитыми мячами и пятью результативными передачами. В рамках Лиги Чемпионов УЕФА на счету хорвата четыре ассиста в десяти встречах.

Модрич выступает за «Реал» с 27 августа 2012 года после перехода из лондонского «Тоттенхэма» за 35 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость хорватского футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 10 миллионов евро.