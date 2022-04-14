Рим, 14 апреля, 2022, 22:27 — ИА Регнум. 57,4% граждан Италии в возрасте от 18 до 34 лет уверены, что странам ЕС нужно иметь больше оружия, таковы опубликованные 14 апреля итоги опроса Censis.

Италия

В целом в Италии с этой точкой зрения согласны 38,4% граждан.

77,2% опрошенных согласны с утверждением, что Евросоюзу нужно больше единства в решении военных вопросов.

Представители большинства политических партий Италиии всех ведущих СМИ страныв последние недели соревнуются в остроте антироссийских заявлений. Власти страны переправили на Украину значительные объемы оружия НАТО, причем часть этих грузов пытались замаскировать под «гуманитарные». Арестовано имущество «российских олигархов» на сумму почти в миллиард евро.