Тюмень, , 22:25 — REGNUM В Тюменской области выберут самую красивую деревню в рамках конкурса, организованного региональным инвестиционным агентством для предпринимателей, развивающих сельский туризм. Об этом сообщает телекомпания «Тюменское время».

Туризм ИА REGNUM

На конкурс уже заявились жители деревни Чёрная Речка, расположенный в 40 км от Тюмени. Это место было известно в XIX веке даже в Европе, так как английская королева Виктория предпочитала на завтрак сибирское масло. Здесь предприниматели предлагают пожить в гостевом доме и окунуться в деревенскую жизнь через призму истории.

Вековые сосны, красивые пойменные луга, старинный пруд, настоящая русская баня. За семь лет здесь побывали три тысячи туристов. В деревне всего 238 домов, и в каждом втором дворе можно сходить на экскурсию.

Заявки на участие в областном конкурсе принимаются до середины июня, уточнили в департаменте.