Мадрид, , 22:24 — REGNUM 31-летний фланговый нападающий «Арсенала» и сборной Бельгии по футболу Эден Азар отказался от перехода в лондонский клуб. Об этом 14 апреля сообщило издание Foot Mercato.

Эден Азар Андрей Пронин © ИА REGNUM

В текущем сезоне Эден Азар принял участие в 22-х матчах за «Реал» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами. Также бельгиец получил одну желтую карточку.

Азар выступает за «Реал» с 1 июля 2019 года после перехода из лондонского «Челси» за 115 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость нападающего сборной Бельгии, по оценкам портала transfermarkt, составляет 16 миллионов евро.