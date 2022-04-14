Лондон, , 22:23 — REGNUM Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent превысила $112 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов в четверг, 14 апреля.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

По состоянию на 21:28 мск, стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на бирже ICE в Лондоне выросла на 3% относительно уровня закрытия предыдущей торговой сессии и достигла $112,39.

В последний раз нефть данной марки торговалась выше уровня в $112 за баррель 30 марта текущего года.

Тем временем майские фьючерсы на нефть марки WTI (West Texas Intermediate) подорожали на 2,7% — до $107 за баррель.

Читайте ранее в этом сюжете: Рынок нефти пребывает в состоянии неопределённости