Рим, 14 апреля, 2022, 22:23 — ИА Регнум. На Пасху 2022 года (17 апреля) в Рим приедут около 235 тысяч туристов, сообщили 14 апреля в профильной бизнес-ассоциации Federalberghi.

Austin Keys Рим

Это больше, чем год назад, но на 37% меньше, но в «докоронакризисном» 2019 году.

Около трети гостиниц в Риме по-прежнему не работают, для восстановления отрасли нужна значительная государственная поддержка, отметили в ассоциации.

Туризм до коронакризиса обеспечивал около 13% ВВП Италии.