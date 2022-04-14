Рим, 14 апреля, 2022, 22:18 — ИА Регнум. 81% граждан Италии опасаются, что события на Украине приведут к дальнейшему росту цен на энергию, таковы опубликованные 14 апреля итоги опроса Demopolis.

Иван Шилов ИА REGNUM Бензин

70% респондентов боятся роста цен на газ, 67% — на продукты питания и товары первой необходимости.

Итальянские политики и ведущие СМИ страны с момента начала спецоперации на Украине утверждают, что рост цен на энергоносители связан именно с военными действиями. В чем состоит эта связь, не объясняется.

В 2022 году стоимость газа в Италии выросла вдвое (для бизнеса — в 8 раз), стоимость электричества — втрое (для предприятий — вшестеро), цена на бензин — в полтора раза (после временного снижения величины акцизов цена сократилась, и вместо потребителей потери легли на бюджет страны). Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности.

Фиксируется рост цен на 10−25 и более процентов на все основные продукты питания. По предварительным оценкам, темпы роста ВВП страны сократятся вдвое, а инфляция (уже достигшая рекордных за 30 лет 6,7%) продолжит расти. На смягчение негативного эффекта от роста цен на энергоносители и сырьевые товары из бюджета Италии уже выделено более 20 млрд евро.