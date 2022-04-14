Бергамо, Италия, , 22:18 — REGNUM 24-летний атакующий полузащитник «Ред Булл Лейпцига» и сборной Франции Кристофер Нкунку с оценкой 8.44 по версии портала WhoScored был признан лучшим игроком ответного матча четвертьфинала Лиги Европы УЕФА «Аталанта» — «Ред Булл Лейпциг» (0:2).

Игроки «РБ Лейпциг» Андрей Пронин © ИА REGNUM

За проведенное на поле время Кристофер Нкунку отметился двумя забитыми мячами, двумя удачными отборами и одной успешной обводкой. Точность передач француза составила 83%.

В текущем сезоне Кристофер Нкунку принял участие в 29-ти турах немецкой Бундеслиги 2021/22, в которых отметился семнадцатью забитыми мячами и двенадцатью результативными передачами. Также полузащитник получил две желтые карточки.