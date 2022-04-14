Москва, 14 апреля, 2022, 22:18 — ИА Регнум. Украинские нацисты заминировали в Донбассе плотину, подрыв которой грозит затоплением трем населённым пунктам, сообщил 14 апреля на брифинге начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Он уточнил, что речь идет о плотине, образующей водохранилище Углегорской теплоэлектростанции на реке Лугань в районе Светлодарска.

«В случае подрыва в зоне возможного затопления окажутся город Светлодарск, поселки Мироновский, Луганское и ряд других с общей численностью населения более 15 тысяч человек», — рассказал Мизинцев.

Кроме того, в этом случае на всей территории будет повреждена вся система жизнеобеспечения, включая канализацию, водопровод, водоочистные сооружения и резервуары с химическими средствами. Это приведет к резкому ухудшению санитарно-эпидемиологической обстановки и спровоцирует инфекционные болезни.

«Подобные действия украинских властей в очередной раз свидетельствуют об их бесчеловечном отношении к судьбам мирных граждан и полном пренебрежении всеми нормами морали и международного гуманитарного права», — подчеркнул Мизинцев.