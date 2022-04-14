Кито, 14 апреля, 2022, 22:29 — ИА Регнум. Президент Эквадора Гильермо Лассо отправится 17 апреля в Аргентину, чтобы обсудить возможности политического и экономического развития, а также общую позицию в преддверии Саммита Америк под эгидой Организации Американских Государств. Об этом сообщает новостное агентство Primicans.

Samurai Juan Гильермо Лассо

Лассо встретится со своим аргентинским коллегой Альберто Фернандесом 18 апреля. Политики намерены согласовать общую позицию по вопросам внешней политики региона. Они также подпишут соглашение о сотрудничестве по консульским вопросам, а также о поддержке Аргентины на посту временного председателя Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC).

Во время визита президента Эквадора будут сопровождать министр по телекоммуникациям Вианна Майно и министр внешней торговли Хулио Хосе Прадо. Министры также встретятся со своими аргентинскими коллегами.