Рим, , 22:14 — REGNUM Сегодня, 14 апреля, в Риме на стадионе «Стадио Олимпико» «Рома» ответном матче четвертьфинала Лиги Конференций УЕФА сезона 2021/22 примет норвежский «Буде-Глимт». Игра начнется в 22:00 по московскому времени.

Генрих Мхитарян Photolure

Стартовые составы команд:

«Рома»: Руй Патрисиу, Рожен Ибаньес, Крис Смоллинг, Джанлука Манчини, Рик Карсдорп, Брайан Кристанте, Лоренцо Пеллегрини, Николо Дзаньоло, Никола Залевский, Генрих Мхиатарян, Тэмми Абрахам.

«Буде-Глимт»: Никита Хайкин, Альфонс Сампстед, Мариус Хойбратен, Брис Вембангомо, Бреде Мо, Уго Ветлесен, Ульрик Салтнес, Элиас Кристофферсен Хаген, Ола Сольбаккен, Рунар Эспехорд, Гилберт Кумсон.

Первый матч, проходивший 7 апреля в Бодо на стадионе «Аспмира», завершился минимальной победой норвежского клуба со счетом 2:1. Забитыми мячами отметились Лоренцо Пеллегрини (43' Генрих Михтарян), Ульрик Салтнес (56’ Брис Вембангомо) и Уго Ветлесен (89’ Амаль Пеллегрино).