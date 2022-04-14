Москва, , 22:32 — REGNUM Образовать межведомственную комиссию Совета безопасности России, которая работала бы над обеспечением технологического суверенитета страны в сфере развития критической IT-инфраструктуры поручил президент РФ Владимир Путин.

Владимир Путин Kremlin.ru

Текст соответствующего указа опубликован 14 апреля на официальном портале правовой информации. К нём перечислены цели работы этой структуры.

В частности, комиссия должна провести оценку уровня технологической независимости объектов критической информационной инфраструктуры от иностранных технологий в области производства отечественной продукции.

Ей предстоит составить рекомендации федеральным органам исполнительной власти по импортозамещению в области информтехнологий и развитию критической информационной инфраструктуры.

Назван и состав комиссии: возглавит эту структуру заместитель председателя СБ РФ Дмитрий Медведев. В течение месяца ему необходимо утвердить персональный состав комиссии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце марта президент ввёл с 2025 года запрет на использование на объектах критической информационной инфраструктуры РФ иностранного программного обеспечения.

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