Москва, 14 апреля 2022, 22:32 — REGNUM Образовать межведомственную комиссию Совета безопасности России, которая работала бы над обеспечением технологического суверенитета страны в сфере развития критической IT-инфраструктуры поручил президент РФ Владимир Путин.
Текст соответствующего указа опубликован 14 апреля на официальном портале правовой информации. К нём перечислены цели работы этой структуры.
В частности, комиссия должна провести оценку уровня технологической независимости объектов критической информационной инфраструктуры от иностранных технологий в области производства отечественной продукции.
Ей предстоит составить рекомендации федеральным органам исполнительной власти по импортозамещению в области информтехнологий и развитию критической информационной инфраструктуры.
Назван и состав комиссии: возглавит эту структуру заместитель председателя СБ РФ Дмитрий Медведев. В течение месяца ему необходимо утвердить персональный состав комиссии.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце марта президент ввёл с 2025 года запрет на использование на объектах критической информационной инфраструктуры РФ иностранного программного обеспечения.
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