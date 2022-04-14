Париж, , 22:05 — REGNUM Сегодня, 14 апреля, в Лионе на стадионе «Парк Олимпик Лионне» французский «Лион» в ответном матче четвертьфинала Лиги Европы УЕФА сезона 2021/22 примет лондонский «Вест Хэм Юнайтед». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Лига Чемпионов. ЗЕНИТ-ЛИОН Андрей Пронин © ИА REGNUM

Стартовые составы команд:

«Лион»: Юлиан Поллерсбек, Эмерсон, Кастелло Люкиба, Джейсон Денайер, Мало Густо, Карл Токо-Экамби, Уссем Ауар, Ромен Февр, Тиаго Мендес, Танги Ндомбеле, Мусса Дембеле.

«Вест Хэм Юнайтед»: Альфонс Ареоля, Владимир Цоуфал, Крейг Доусон, Исса Диоп, Бен Джонсон, Томаш Соучек, Деклан Райс, Пабло Форналс, Джаррод Боуэн, Мануэль Лансини, Майкл Антонио.

Бригада арбитров (Швейцария): Сандро Шерер | Беким Зогай | Ян Кобели | Паоло Валери.