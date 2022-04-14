Вашингтон, 14 апреля, 2022, 22:13 — ИА Регнум. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Уругвай имеет важный голос в Организации Объединенных Наций и Организации американских государств. Об этом сообщает новостное агентство MercoPress.

U.S. Department of State Энтони Блинкен

«Уругвай — сильный и демократический партнер США, у нас есть прочные торговые отношения», — сказал Блинкен 13 апреля на встрече с министром иностранных дел Уругвая Франсиско Бустильо, посвященной грядущему Саммиту Америк.

«На Саммите Уругвай возглавит секцию здравоохранения, у него очень хорошие возможности для определения будущего, учитывая чрезвычайно эффективную борьбу с коронавирусом», — добавил госсекретарь США.