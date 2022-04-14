Копенгаген, , 22:07 — REGNUM Датский актёр Мадс Миккельсен поделился впечатлениями от съёмок в новом фильме об Индиане Джонсе. Об этом пишет портал Sports. ru 14 апреля.

Мадс Миккельсен rotkevichkonstantin

«Пятая часть во многом — возвращение к первому и второму фильму, к духу оригинального Индианы, попытка сделать столь же насыщенное и эпическое приключение. Такое ощущение, что этот фильм снял Спилберг, хотя это, очевидно, работа Джеймса Мэнголда», — заявил актёр. Также Миккельсен отметил, что в предстоящей ленте по-особенному ощущается эпоха сериалов 1940-х годов.

Напомним, что мировая премьера «Индианы Джонса 5» намечена на 30 июня 2023 года. Изначально режиссёром фильма был Стивен Спилберг («Вестсайдская история»), но позднее он отказался от участия в проекте, отдав своё место Джеймсу Мэнголду («Логан»).

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