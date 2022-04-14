Эйндховен, Нидерланды, 14 апреля, 2022, 22:01 — ИА Регнум. Сегодня, 14 апреля, в Эйндховене на стадионе «Филипс» ПСВ в ответном матче четвертьфинала Лиги Конференций УЕФА 2021/22 уступил «Лестер Сити». Основное время встречи завершилось со счетом 1:2.

fourthandfifteen Баннер футбольного клуба «Лестер»

Первый мяч на 27-й минуте встречи забил 34-летний атакующий полузащитник сборной Израиля Эран Захави после передачи Марио Гетце – 1:0. На 77-й минуте Джеймс Мэддисон вернул «лис» в игру, замкнув передачу Айосе Переса – 1:1. Через одиннадцать минут Рикарду Перейра впервые вывел гостей вперед – 1:2.

Желтые карточки получили Тимоти Кастань и Марио Гетце. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Бенуа Бастьеном. Ассистенты главного судьи – Хишам Закрани и Орельен Бертомье.

Составы команд:

ПСВ: Ивон Мвого, Джордан Тезе, Андре Рамальо, Мауро Жуниор, Филипп Макс (Фредрик Оппегард, 74’), Ибрагим Сангаре, Эрик Гутьеррес (Брума, 90’), Марио Гетце, Эран Захави (Карлос Винисиус, 82’), Коди Гакпо, Джоуи Верман (Рицу Доан, 82’).

«Лестер Сити»: Каспер Шмейхель, Уэсли Фофана, Джонни Эванс, Рикарду Перейра, Тимоти Кастань, Юри Тилеманс, Джеймс Мэддисон, Кирнан Дьюсбери-Холл, Харви Барнс (Адемола Лукман, 46’), Марк Олбрайтон (Патсон Дака, 46’), Келечи Ихеаначо (Айосе Перес, 65’).