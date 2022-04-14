Москва, 14 апреля 2022, 21:59 — REGNUM В связи с высокой популярностью выставки «НАТО. Хроника жестокости» — за первую неделю работы её посетили около 5 тысяч человек – Музей современной истории России продлил срок её работы до 10 мая 2022 года. Вход для всех категорий посетителей бесплатный.

НАТО войной чревато
НАТО войной чревато
Наталья Стрельцова, ИА REGNUM

Выставка была открыта 4 апреля, к годовщине создания НАТО в 1949 году. Проект посвящён ключевым международным событиям от начала Холодной войны до наших дней, связанным с военной деятельностью Североатлантического альянса.

Выставка состоит из нескольких разделов, которые рассказывают об американских бомбардировках Хиросимы и Нагасаки, планах нападения США и их союзников на СССР, разработанных вскоре после Второй мировой войны, локальных конфликтах конца XX – начала XXI века, включая бомбардировки Югославии в 1999 году, войны в Ираке и Афганистане в 2000-е годы, конфликт в Сирии, а также современные события на территории Украины, к которым привело сотрудничество Украины с НАТО.

Выставка «НАТО. Хроника жестокости» подготовлена Музеем современной истории России при поддержке Российского исторического общества, МГИМО, Ассоциации исторических парков «Россия – Моя история», ТАСС и МИА «Россия сегодня».

«История НАТО началась 73 года назад. И это был военно-политический блок, смысл которого, изначально содержался в сдерживании советского влияния в Европе, именно временного сдерживания Советского Союза. Но, как мы с вами знаем, уже 30 лет Советского союза, и коммунизм уже давно не явля9ется у нас государственной идеологией, а политика альянса осталась неизменной — военно-политическое давление на Россию по всем возможным направлениям. Соответственно, современному миру НАТО известен как дин из самых агрессивных союзов в истории, который применяет свою силу в любой части света. И при этом НАТО никогда не впечатлялось страданиями мирных граждан, которые возникают при их вмешательстве. Потому что это не вписывается в их концепцию», — рассказала генеральный директор Музея современной истории России Ирина Великанова в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

«На выставке «НАТО. Хроника жестокости» представлена лента событий и военных конфликтов, в которых за 53 года, приняли участие США или НАТО. Это все те события, когда НАТО вмешивалось во внутренние дела суверенных государств силовым образом», — уточнила она.
«Здесь представлены документы, артефакты, мультимедийные документы из собрания Музея современной истории России, а также материалы, связанные с Вьетнамом, с Югославией, и многие другие, которые собирались на протяжении десятилетий. На выставке представлен и вещевой ряд музея Министерства обороны РФ, в частности — фрагмент самолета НАТО, который был пилотируем Фрэнсисом Гэри Пауэрсом. На выставке есть материалы, рассказывающие об истории НАТО, о структуре этого блока, которые нам помогли составить наши партнеры из Министерства обороны, есть фотографии ТАСС и МИА «Россия сегодня», — рассказала Ирина Великанова.
«Безусловно, я хочу поблагодарить Министерство обороны РФ за то, что они смогли нам предоставить трофеи, полученные во время проведения специальной военной операции на Украине. И благодаря которым все посетители отлично могут убедиться в том, что НАТО оказывает военную помощь Украине, поставляя современное вооружение и средства связи, даже военную форму, сшитую по стандартам НАТО. Это хорошо видно на экземплярах нашей выставки, это помечено на этикетках. И, соответственно, здесь же представлены и свидетельства, не оставляющие сомнений в том, в чьи руки попадает в итоге смертоносная помощь НАТО. То есть, перед глазами посетителей выставки — нацистская символика «Азова» и других подразделений украинской армии, фотографии, на которых рядом с украинским флагом - символика СС. Вот именно этим людям страны, входящие в НАТО, поставляет современное вооружение, которое несет смерть мирным жителям Донбасса и всем, кто их защищает», — продолжила свой рассказ Ирина Великанова.
«На выставке также представлено много карикатур, посвященных истории НАТО, как советских художников, так и зарубежных, например, датского художника Херлуфа Бидструпа. Кстати, одна их его карикатур имеет говорящее название «НАТО войной чревато». Она была создана в начале 80-х годов 20-го века, и таким образом мастер обращал внимание зрителей на то, что между миролюбивой риторикой государств - членов НАТО, и содержанием их реальной политики есть огромная пропасть. И ничего здесь не изменилось. Прошло уже очень много лет, а все эти карикатуры сохраняют свою актуальность - Югославия, Афганистан, Ливия, Сирия… Население всех этих стран в последние годы на своей судьбе почувствовали, какие цели ставит перед собой США и их союзники по НАТО, прикрываясь самыми гуманными и демократическими лозунгами», — завершила свой рассказ Ирина Великанова.

Смотрите также фоторепортаж ИА REGNUM Смертельный альянс: «НАТО. Хроника жестокости»