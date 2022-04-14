Москва, , 21:59 — REGNUM В связи с высокой популярностью выставки «НАТО. Хроника жестокости» — за первую неделю работы её посетили около 5 тысяч человек – Музей современной истории России продлил срок её работы до 10 мая 2022 года. Вход для всех категорий посетителей бесплатный.

НАТО войной чревато Наталья Стрельцова, ИА REGNUM

Выставка была открыта 4 апреля, к годовщине создания НАТО в 1949 году. Проект посвящён ключевым международным событиям от начала Холодной войны до наших дней, связанным с военной деятельностью Североатлантического альянса.

Выставка состоит из нескольких разделов, которые рассказывают об американских бомбардировках Хиросимы и Нагасаки, планах нападения США и их союзников на СССР, разработанных вскоре после Второй мировой войны, локальных конфликтах конца XX – начала XXI века, включая бомбардировки Югославии в 1999 году, войны в Ираке и Афганистане в 2000-е годы, конфликт в Сирии, а также современные события на территории Украины, к которым привело сотрудничество Украины с НАТО.

Выставка «НАТО. Хроника жестокости» подготовлена Музеем современной истории России при поддержке Российского исторического общества, МГИМО, Ассоциации исторических парков «Россия – Моя история», ТАСС и МИА «Россия сегодня».

«История НАТО началась 73 года назад. И это был военно-политический блок, смысл которого, изначально содержался в сдерживании советского влияния в Европе, именно временного сдерживания Советского Союза. Но, как мы с вами знаем, уже 30 лет Советского союза, и коммунизм уже давно не явля9ется у нас государственной идеологией, а политика альянса осталась неизменной — военно-политическое давление на Россию по всем возможным направлениям. Соответственно, современному миру НАТО известен как дин из самых агрессивных союзов в истории, который применяет свою силу в любой части света. И при этом НАТО никогда не впечатлялось страданиями мирных граждан, которые возникают при их вмешательстве. Потому что это не вписывается в их концепцию», — рассказала генеральный директор Музея современной истории России Ирина Великанова в беседе с корреспондентом ИА REGNUM .

«На выставке «НАТО. Хроника жестокости» представлена лента событий и военных конфликтов, в которых за 53 года, приняли участие США или НАТО. Это все те события, когда НАТО вмешивалось во внутренние дела суверенных государств силовым образом», — уточнила она.

«Здесь представлены документы, артефакты, мультимедийные документы из собрания Музея современной истории России, а также материалы, связанные с Вьетнамом, с Югославией, и многие другие, которые собирались на протяжении десятилетий. На выставке представлен и вещевой ряд музея Министерства обороны РФ, в частности — фрагмент самолета НАТО, который был пилотируем Фрэнсисом Гэри Пауэрсом . На выставке есть материалы, рассказывающие об истории НАТО, о структуре этого блока, которые нам помогли составить наши партнеры из Министерства обороны, есть фотографии ТАСС и МИА «Россия сегодня», — рассказала Ирина Великанова.

«Безусловно, я хочу поблагодарить Министерство обороны РФ за то, что они смогли нам предоставить трофеи, полученные во время проведения специальной военной операции на Украине. И благодаря которым все посетители отлично могут убедиться в том, что НАТО оказывает военную помощь Украине, поставляя современное вооружение и средства связи, даже военную форму, сшитую по стандартам НАТО. Это хорошо видно на экземплярах нашей выставки, это помечено на этикетках. И, соответственно, здесь же представлены и свидетельства, не оставляющие сомнений в том, в чьи руки попадает в итоге смертоносная помощь НАТО. То есть, перед глазами посетителей выставки — нацистская символика «Азова» и других подразделений украинской армии, фотографии, на которых рядом с украинским флагом - символика СС. Вот именно этим людям страны, входящие в НАТО, поставляет современное вооружение, которое несет смерть мирным жителям Донбасса и всем, кто их защищает», — продолжила свой рассказ Ирина Великанова.

«На выставке также представлено много карикатур, посвященных истории НАТО, как советских художников, так и зарубежных, например, датского художника Херлуфа Бидструпа . Кстати, одна их его карикатур имеет говорящее название «НАТО войной чревато». Она была создана в начале 80-х годов 20-го века, и таким образом мастер обращал внимание зрителей на то, что между миролюбивой риторикой государств - членов НАТО, и содержанием их реальной политики есть огромная пропасть. И ничего здесь не изменилось. Прошло уже очень много лет, а все эти карикатуры сохраняют свою актуальность - Югославия, Афганистан, Ливия, Сирия… Население всех этих стран в последние годы на своей судьбе почувствовали, какие цели ставит перед собой США и их союзники по НАТО, прикрываясь самыми гуманными и демократическими лозунгами», — завершила свой рассказ Ирина Великанова.

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