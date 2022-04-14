Вашингтон, , 21:58 — REGNUM Президент США Джо Байден заявил, что готов лично совершить визит в украинскую столицу Киев.

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Об этом он сообщил 14 апреля в американском штате Мэриленд, общаясь с журналистами.

Журналисты спросили Байдена, готов ли он направить кого-то из сотрудников своей администрации в Киев.

В ответ Байден заявил, что решение по этому вопросу пока не принято. Когда президента США попросили уточнить, кто это мог бы быть, он предложил сделать это самому журналисту, продублировав его согласие.

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