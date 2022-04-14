Рим, , 21:58 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов Италии пресекли деятельность подпольной табачной фабрики в окрестностях Рима, передают местные СМИ 14 апреля.

Сигареты Fonwall.ru

На предприятии работали 10 человек, в том числе граждане Украины, прибывшие в Италию после начала российской спецоперации, а также граждане Молдавии и России.

На складе обнаружено 82 тонны контрабандных сигарет.

Условия работы также не отвечали требованиям закона, окна в здании были замурованы, а рабочий день длился непозволительно долго, сообщили правоохранители.