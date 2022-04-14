Тюмень, 14 апреля, 2022, 21:57 — ИА Регнум. В Тюменской области в 2021 году число экспортёров выросло до 248. Это почти на 20% больше, чем в 2020 году, сообщает информационный центр правительства региона.

Информационный центр правительства Тюменской области

За 2021 год на 32% выросло число субъектов малого и среднего предпринимательства, входящих в состав экспортеров региона.

Отмечается, что 77% экспорта приходится на химическую промышленность, 8,7% — на продукцию минеральную и топливно-энергетического комплекса, 4,8% — это машины, оборудование и транспортные средства, 4% — деревообработка, 2,1% — это продовольственные товары.

Правительственные департаменты региона помогают тюменским экспортёрам консультациями, поиском партнёров и сопровождением экспортного контракта. Для этого создан Центр поддержки экспорта.