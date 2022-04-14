Ла-Пас, , 22:10 — REGNUM Министерство иностранных дел Боливии отреагировало на доклад Госдепартамента США, в котором экс-президент страны Жанин Аньес была названа «жертвой произвола и предвзятости судебной системы Боливии». Об этом сообщает новостное агентство Ahora el Pueblo.

Жанин Аньес и боливийские военные Facebook.com/SenadoBolivia

В МИД страны заявили, что в документе Госдепатамента «делаются необоснованные выводы и выносятся неадекватные оценочные суждения относительно судебного процесса над Жанин Аньес за участие в событиях, связанных с политическим кризисом 2019 года».

«Боливия призывает уважать суверенитет государств, в связи с чем категорически отвергает вмешательство третьих стран», — говорится в ноте, переданной послу США в Боливии.

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