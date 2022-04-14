София, , 21:58 — REGNUM Министерство внутренних дел Болгарии вынесло на общественное обсуждение проект изменений Закона о дорожном движении, предусматривающий корректировку некоторых ПДД. Об этом 14 апреля сообщает Болгарское телевидение.

Водитель! Нарушение установленной скорости движения ведёт в ДТП. Советский плакат

Документ, в частности, предусматривает снижение максимально разрешенной скорости на автомагистралях со 140 км/ч до 130 км/ч, введение дополнительной дорожной разметки и создание новых ограничительных знаков.

Кроме того, планируется увеличить штрафы для водителей транспортных средств за игнорирование предупреждающих сигналов светофора и нарушение правил пересечения перекрестков. Отдельным параграфом предусмотрены санкции для нарушителей-пешеходов.

По словам авторов нового варианта правил, подобные изменения позволят в значительной степени снизить количество дорожно-транспортных происшествий в стране. Соответствующий проект будет передан на рассмотрение парламентской комиссии в мае нынешнего года.

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