Москва, , 21:54 — REGNUM Инвесторы теряют интерес к компании «Яндекс» и вина в этом лежит на руководстве IT-гиганта. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 апреля заявил финансовый консультант Тамерлан Скяев.

Яндекс Иван Шилов © ИА REGNUM

Эксперт отметил, что котировки ценных бумаг «Яндекс» просели до уровня 24–25 февраля 2022 года. Многие компании за это время успели несколько реанимироваться от последствий санкций, но к «Яндексу» это не относится. Отсутствие интереса к его ценным бумагам свидетельствует лишь о том, что инвесторы потеряли уверенность в хорошее будущее этой российской компании, считает эксперт.

«Основатель «Яндекса» Аркадий Волож молчит по этому поводу. И это еще больше нас настораживает: ведь и сотрудники компании, и инвесторы ждут от него хотя бы комментариев по текущей ситуации с ценными бумагами», — сказал Скяев.

Собеседник ИА считает, что причиной такого положения дел является, в первую очередь, неумелая политика руководства компании. У «Яндекса» были возможности и инструменты для исправления ситуации, но никто их в полной мере не использовал. Компания не предложила новой антикризисной стратегии, хотя именно сейчас у нее есть блестящие возможности вследствие оттока западных конкурентов из России и растущей потребности в укреплении сугубо отечественной IT-сферы.

«Об этом, кстати, говорят на правительственном и президентском уровне, но «Яндекс» особых мер в данном направлении предпринимать не стал. Как следствие пассивной политики руководства компании – проседание ценных бумаг, потеря интереса инвесторов и нерадостные перспективы, в том числе и для сотрудников, а в «Яндекс» работают тысячи людей», — заявил Скяев.

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