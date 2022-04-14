Москва, 14 апреля, 2022, 21:54 — ИА Регнум. Инвесторы теряют интерес к компании «Яндекс», и вина в этом лежит на руководстве IT-гиганта. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 апреля заявил финансовый консультант Тамерлан Скяев.

Иван Шилов ИА REGNUM Яндекс

Эксперт отметил, что котировки ценных бумаг «Яндекс» просели до уровня 24–25 февраля 2022 года. Многие компании за это время успели несколько реанимироваться от последствий санкций, но к «Яндексу» это не относится. Отсутствие интереса к его ценным бумагам свидетельствует лишь о том, что инвесторы потеряли уверенность в хорошем будущем этой российской компании, считает эксперт.

«Основатель «Яндекса» Аркадий Волож молчит по этому поводу. И это еще больше нас настораживает: ведь и сотрудники компании, и инвесторы ждут от него хотя бы комментариев по текущей ситуации с ценными бумагами», — сказал Скяев.

Собеседник ИА REGNUM считает, что причиной такого положения дел является, в первую очередь, неумелая политика руководства компании. У «Яндекса» были возможности и инструменты для исправления ситуации, но никто их в полной мере не использовал. Компания не предложила новой антикризисной стратегии, хотя именно сейчас у нее есть блестящие возможности вследствие оттока западных конкурентов из России и растущей потребности в укреплении сугубо отечественной IT-сферы.

«Об этом, кстати, говорят на правительственном и президентском уровне, но «Яндекс» особых мер в данном направлении предпринимать не стал. Как следствие пассивной политики руководства компании – проседание ценных бумаг, потеря интереса инвесторов и нерадостные перспективы, в том числе и для сотрудников, а в «Яндексе» работают тысячи людей», — заявил Скяев.