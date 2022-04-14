Бергамо, Италия, 14 апреля, 2022, 21:52 — ИА Регнум. 14 апреля в Бергамо на стадионе «Гевисс Стэдиум» «Аталанта» в ответном матче четвертьфинала Лиги Европы УЕФА 2021/22 потерпела поражение от «Ред Булл Лейпциг» со счетом 0:2.

Андрей Пронин ИА REGNUM Игроки «РБ Лейпциг»

Забитыми мячами в составе «быков» отметился Кристофер Нкунку (18’ Конрад Лаймер, 87’ пенальти). Желтые карточки получили Бенджамин Хенрихс, Дуван Сапата, Ремо Фройлер, Мерих Демирал, Вилли Орбан, Тейн Копмейнерс, Ханс Хатебур, Мохамед Симакан и Давид Дзаппакоста.

Статистика матча («Аталанта»/ «Ред Булл Лейпциг»)

Удары 15/11

Удары в створ 3/7

Владение 55%/45%

Угловые 4/5

Нарушения 12/16

Составы команд:

«Аталанта»: Муссо, де Рон, Демирал (Скальвини, 70’), Паломино, Копмейнерс, Фройлер (Пашалич, 88’), Малиновский (Мурьель, 58’), Хатебур, Бога (Миранчук, 70’), Дзаппакоста, Сапата.

«Ред Булл Лейпциг»: Гулачи, Симакан, Орбан, Гвардиол (Поульсен, 79’), Анхелиньо, Ольмо, Лаймер (Адамс, 73’), Хенрихс (Клостерманн, 73’), Кампль (Хальштенберг, 79’), Нкунку, Силва (Шобослаи, 63’).

По итогам двухматчевого противостояния в полуфинал еврокубка вышел «Ред Булл Лейпциг», обыгравший «Аталанту» с общим счетом 3:1.