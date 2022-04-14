Рим, , 21:52 — REGNUM Итальянские леволибералы требует немедленного отказа от российского газа, но другие виды сырья им тоже не подходят, заявил 14 апреля лидер партии «Действие» Карло Календа.

Карло Календа UK in Italy

Российский газ не нравится либералам из-за ситуации на Украине, египетский — из-за нарушения прав человека в этой стране, при этом переходить на уголь нельзя, потому что это неэкологично, пересказал Календа позицию своих оппонентов.

«У них есть какое-то решение или это просто риторика?» — добавил он.

Леволиберальная Демократическая партия Италии входит в правящую коалицию вместе с правоконсерваторами и популистами.

В 2022 году стоимость газа в Италии выросла вдвое (для бизнеса — в 8 раз), стоимость электричества — втрое (для предприятий — вшестеро), цена на бензин — в полтора раза (после временного снижения величины акцизов цена сократилось, и вместо потребителей потери легли на бюджет страны). Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности.

Фиксируется рост цен на 10−25 и более процентов на все основные продукты питания. По предварительным оценкам, темпы роста ВВП страны сократятся вдвое, а инфляция (уже достигшая рекордных за 30 лет 6,7%) продолжит расти. На смягчение негативного эффекта от роста цен на энергоносители и сырьевые товары из бюджета Италии уже выделено более 20 млрд евро.

Большую часть используемой энергии Италия импортирует, все АЭС в стране были закрыты в начале XXI века после нескольких референдумов. 95% используемого газа поступает из-за рубежа. Доля российского в общем объеме газа, используемого в Италии, в настоящее время составляет чуть менее 40%. Власти страны с февраля 2022 года делают заявления о намерении по меньшей мере сократить (по политическим мотивам) объем закупок в России. В качестве альтернатив рассматривается газ из Алжира и Азербайджана, а также СПГ.