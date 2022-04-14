Египетский тоже не подходит: в Италии ищут демократический газ
Рим, 14 апреля, 2022, 21:52 — ИА Регнум. Итальянские леволибералы требуют немедленного отказа от российского газа, но другие виды сырья им тоже не подходят, заявил 14 апреля лидер партии «Действие» Карло Календа.
Российский газ не нравится либералам из-за ситуации на Украине, египетский — из-за нарушения прав человека в этой стране, при этом переходить на уголь нельзя, потому что это неэкологично, пересказал Календа позицию своих оппонентов.
«У них есть какое-то решение или это просто риторика?» — добавил он.
Леволиберальная Демократическая партия Италии входит в правящую коалицию вместе с правоконсерваторами и популистами.
В 2022 году стоимость газа в Италии выросла вдвое (для бизнеса — в 8 раз), стоимость электричества — втрое (для предприятий — вшестеро), цена на бензин — в полтора раза (после временного снижения величины акцизов цена сократилась, и вместо потребителей потери легли на бюджет страны). Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности.
Фиксируется рост цен на 10−25 и более процентов на все основные продукты питания. По предварительным оценкам, темпы роста ВВП страны сократятся вдвое, а инфляция (уже достигшая рекордных за 30 лет 6,7%) продолжит расти. На смягчение негативного эффекта от роста цен на энергоносители и сырьевые товары из бюджета Италии уже выделено более 20 млрд евро.
Большую часть используемой энергии Италия импортирует, все АЭС в стране были закрыты в начале XXI века после нескольких референдумов. 95% используемого газа поступает из-за рубежа. Доля российского в общем объеме газа, используемого в Италии, в настоящее время составляет чуть менее 40%. Власти страны с февраля 2022 года делают заявления о намерении по меньшей мере сократить (по политическим мотивам) объем закупок в России. В качестве альтернатив рассматривается газ из Алжира и Азербайджана, а также СПГ.