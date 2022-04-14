Москва, 14 апреля 2022, 22:06 — REGNUM Американский фильм «Ла-Ла Ленд» выйдет в повторный прокат в России. Об этом сообщает Telegram-канал «Кинопоиск» 14 апреля.
Так, картина вновь появится в российских кинотеатрах 21 апреля 2022 года. Отмечается, что лента будет доступна для просмотра на языке оригинала с русскими субтитрами.
Напомним, что впервые «Ла-Ла Ленд» был показан в России 12 января 2017 года. Режиссёром фильма выступил Дэмьен Шазелл («Одержимость»), а главные роли в нём исполнили Эмма Стоун и Райан Гослинг.
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