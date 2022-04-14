Москва, 14 апреля, 2022, 22:06 — ИА Регнум. Американский фильм «Ла-Ла Ленд» выйдет в повторный прокат в России. Об этом сообщает Telegram-канал «Кинопоиск» 14 апреля.

Цитата из к/ф «Ла-Ла Ленд». реж Дэмьен Шазелл. 2016. США Влюбленные

Так, картина вновь появится в российских кинотеатрах 21 апреля 2022 года. Отмечается, что лента будет доступна для просмотра на языке оригинала с русскими субтитрами.

Напомним, что впервые «Ла-Ла Ленд» был показан в России 12 января 2017 года. Режиссёром фильма выступил Дэмьен Шазелл («Одержимость»), а главные роли в нём исполнили Эмма Стоун и Райан Гослинг.