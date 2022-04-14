Кейптаун, 14 апреля 2022, 21:47 — REGNUM В юго-восточной части ЮАР число погибших от наводнения увеличилось до 341 человека, заявил 14 апреля глава регионального правительства Сихле Зикалала.
«К настоящему времени число погибших в провинции Квазулу-Наталь из-за стихийного бедствия составляет 341. Пострадали еще 40 723 человека», — цитирует его слова местный телеканал eNCA.
По его словам, эпицентром бедствия остается муниципальный округ Итеквини, где продолжаются спасательные и поисковые мероприятия.
Глава правительства провинции также заявил, что подсчет материального ущерба еще не завершен.
«Мы не знаем всего размаха произошедшей трагедии», — пояснил Зикалала.
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