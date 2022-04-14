Кейптаун, 14 апреля, 2022, 21:47 — ИА Регнум. В юго-восточной части ЮАР число погибших от наводнения увеличилось до 341 человека, заявил 14 апреля глава регионального правительства Сихле Зикалала.

28.mchs.gov.ru Наводнение

«К настоящему времени число погибших в провинции Квазулу-Наталь из-за стихийного бедствия составляет 341. Пострадали еще 40 723 человека», — цитирует его слова местный телеканал eNCA.

По его словам, эпицентром бедствия остается муниципальный округ Итеквини, где продолжаются спасательные и поисковые мероприятия.

Глава правительства провинции также заявил, что подсчет материального ущерба еще не завершен.

«Мы не знаем всего размаха произошедшей трагедии», — пояснил Зикалала.