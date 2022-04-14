Барселона, Испания, 14 апреля, 2022, 21:46 — ИА Регнум. Сегодня, 14 апреля, в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» каталонская «Барселона» в ответном матче четвертьфинала Лиги Европы УЕФА 2021/22 примет франкфуртский «Айнтрахт». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

«Барселона»

Стартовые составы команд:

«Барселона»: Марк-Андре тер Штеген, Рональд Араухо, Хорди Альба, Оскар Мингеса, Эрик Гарсия, Серхио Бускетс, Педри, Гави, Усман Дембеле, Ферран Торрес, Пьер-Эмерик Обамеянг.

«Айнтрахт»: Кевин Трапп, Эван Н’Дика, Мартин Хинтереггер, Альмами Туре, Кристиян Якич, Филип Костич, Даити Камада, Себастиан Роде, Йеспер Линдстрем, Ансгар Кнауфф, Рафаэль Борре.

Матч обслужит португальская бригада арбитров во главе с Карлосом Диасом. Ассистенты главного судьи – Руй Тавареш и Паулу Суарес. Резервный арбитр – Тиаго Мартинс.

Первый матч, проходивший во Франкфурте-на-Майне на стадионе «Коммерцбанк-Арена», завершился со счетом 1:1. Забитыми мячами отметились Ансгар Кнауфф и Ферран Торрес.