Рим, 14 апреля 2022, 21:43 — REGNUM За год с начала 2021 по начало 2022 года в Италии было выдано более чем на 5 млн евро «пособий по гражданству» лицам, не имевшим права на получение этого пособия, передают национальные СМИ 14 апреля.

Италия
Италия

Подозреваемыми по делу проходят 955 человек.

Пособие по гражданству было введено в Италии в 2019 году по инициативе популистского «Движения 5 звезд». Все граждане, чьи доходы составляют менее 780 евро в месяц (включая 280 евро расходов на жилье, если требуется), могут получить от государства «разницу». Пособие получает более миллиона семей страны.