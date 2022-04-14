Рим, 14 апреля, 2022, 21:43 — ИА Регнум. За год с начала 2021 по начало 2022 года в Италии было выдано более чем на 5 млн евро «пособий по гражданству» лицам, не имевшим права на получение этого пособия, передают национальные СМИ 14 апреля.

Италия

Подозреваемыми по делу проходят 955 человек.

Пособие по гражданству было введено в Италии в 2019 году по инициативе популистского «Движения 5 звезд». Все граждане, чьи доходы составляют менее 780 евро в месяц (включая 280 евро расходов на жилье, если требуется), могут получить от государства «разницу». Пособие получает более миллиона семей страны.