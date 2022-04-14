Москва, , 21:52 — REGNUM Российское руководство скоро объявит об индексации соцвыплат, заявил 14 апреля помощник президента России Максим Орешкин в интервью «России 1».

Максим Орешкин Дарья Антонова © ИА REGNUM

По его словам, президентом России Владимиром Путиным принято решение «провести внеплановую индексацию прожиточного минимума, МРОТ, пенсий, других социальных платежей».

Также глава государства уже принял решение, отмечает чиновник, «о распространении выплат семьям с детьми в возрасте вплоть до 16 лет». Он пояснил, что, судя по отчёту Минфина РФ по итогам I квартала, в стране профицит бюджета.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Путин по итогам заседания с членами правительства, состоявшемся в середине марта, поручил представить предложения об индексации размеров пенсий, зарплат бюджетников, МРОТ и прожиточного минимума.

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