Лима, , 21:59 — REGNUM Десятки рейсов аэропорта Лимы были отменены 14 апреля из-за внеплановой забастовки авиадиспетчеров в разгар пасхального туристического сезона. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

Радар авиадиспетчера Airman Joe Hendricks, U.S. Navy

Работники аэропортов ждали ответа чиновников по вопросу о повышении заработных плат до 13 апреля, но, столкнувшись с молчанием, приняли решение начать забастовку и продлить её до получения содержательного ответа.

Соглашение о повышении заработных плат и условиях труда было подписано профсоюзом работников авиационной отрасли и союзом аэропортов Перу еще в декабре 2021 года, но союз так и не приступил к выполнению своих обязательств.

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