Неаполь, Италия, 14 апреля, 2022, 21:40 — ИА Регнум. Спортивный директор неаполитанского футбольного клуба «Наполи» Кристиан Джунтони подтвердил информацию о намерении клуба подписать контракт с 21-летним экс-нападающим казанского «Рубина» и футболистом сборной Грузии Хвичей Кварацхелией.

Анна Нэсси Хвича Кварацхелия

«Мы заинтересованы в подписании защитника «Хетафе» Матиаса Оливейра, а также Хвичи Кварацхелии», — цитирует Джунтони издание KKN.

В текущем сезоне Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 Хвича Кварацхелия принял участие в девятнадцати турах, в которых отметился двум забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Также футболист получил шесть желтых карточек.

Хвича Кварацхелия выступал за «Рубин» с 6 июля 2019 года после перехода из «Рустави» на правах свободного агента. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает нападающего батумского «Динамо» в 16 миллионов евро.