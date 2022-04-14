Вашингтон, 14 апреля, 2022, 21:39 — ИА Регнум. Американский актёр Эдди Дизен пробрался в дом престарелых и отказывался его покидать, пока его не арестовали. Об этом 14 апреля пишет TMZ.

Цитата из х/ф «Бриолин» Цитата из х/ф «Бриолин»Реж. Рэндал Клайзер. 1978 год

По данным издания, Дизен пришёл в здание учреждения, после чего его попросили уйти, однако он не хотел этого делать. Позже ночью он пробрался в дом престарелых — его арестовали полицейские. Правоохранительные органы обвиняют актёра в краже со взломом, вторжении на частную территорию, а также нарушении общественного порядка.

ИА REGNUM напоминает, что Эдди Дизен играл эпизодические роли персонажей-ботаников в фильмах 1970-х и 1980-х годов. Наибольшую известность ему принесла роль Юджина Фелсника в картине «Бриолин».