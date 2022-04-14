Вашингтон, , 21:50 — REGNUM Американский актёр Джош Бролин рассказал о том, что чуть не сыграл Бэтмена в одном из фильмов Зака Снайдера («Человек из стали», «Лига справедливости»). Об этом пишет портал KinoNews 14 апреля.

Джош Бролин Скриншот YouTube

«Да. Это было интересно для меня. Но это было его решение. Не мое решение», — признался актёр. Также Бролин отметил, что в будущем ещё может сыграть супергероя из Готэма: «Это был бы более старый, более хриплый Бэтмен, за неимением лучшего слова. Честно говоря, это было бы забавно, и, возможно, однажды я это сделаю».

Напомним, что роль Бэтмена в нескольких кинокомиксах Зака Снайдера исполнил Бен Аффлек. Так, актёр поучаствовал в супергеройских лентах «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» и «Лига справедливости Зака Снайдера».

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