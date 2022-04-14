Бухарест, , 21:35 — REGNUM За прошедшие 24 часа на территории Румынии официально зарегистрировано 1477 новых случаев заражения SARS-CoV-2, что на 125 меньше, чем в предыдущий день. Об этом 14 апреля пишет бухарестская газета Jurnalul.

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Как утверждают медики, в целом по стране заболеваемость идет на спад. Одновременно отмечается повторное инфицирование сотен местных жителей. В течение минувших суток от осложнений, вызванных коронавирусом, скончалось 12 пациентов.

По состоянию на 14 апреля, общее число граждан Румынии, заболевших COVID-19, составило 2,88 млн. Из них умерло 65 285 пациентов.