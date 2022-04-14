История вопроса

После начала российской специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля 2022 года, украинские граждане начали спешно покидать свою страну, стремясь попасть в страны Евросоюза. По оценкам западных стран, Украину могут покинуть миллионы беженцев. Гигантские очереди скопились на пропускных пунктах на западной границе Украины. Некоторые страны ЕС уже заявили, что беженцы с Украины не будут проходить обычную процедуру предоставления убежища, они сразу получат защиту в ЕС сроком до трех лет.