Милан, Италия, 14 апреля, 2022, 21:32 — ИА Регнум. Власти североитальянской провинции Ломбардия (Милан) передадут в пользование беженцам с Украины 30 домов, принадлежащих местному предпринимателю и ранее арестованных, передают миланские СМИ 14 апреля.

Conte di Cavour Милан

Основанием для ареста имущества стали финансовые нарушения и «социальная опасность» бизнесмена.

Как сообщалось ранее, правительство Италии приняло решение «помочь Украине» отправкой 110 млн евро и военной техники, а также принять на своей территории ее граждан. В страну приехали уже более 90 тысяч жителей Украины. На прием беженцев выделено 500 млн евро.